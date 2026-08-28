Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Freitagabend im Keller

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 7,2 Prozent auf 87,47 USD. Im Tief verlor die Circle Internet Group-Aktie bis auf 87,21 USD. Bei 92,18 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1'504'978 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 82,16 Prozent Plus fehlen der Circle Internet Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.02.2026 Kursverluste bis auf 49,90 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 42,95 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Circle Internet Group-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 05.08.2026. Circle Internet Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,00 USD je Aktie gewesen. Circle Internet Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 701.32 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Circle Internet Group ein EPS in Höhe von 1,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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