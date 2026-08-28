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28.08.2026 16:29:00

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Freitagnachmittag mit Verlusten

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Circle Internet Group-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 4,5 Prozent auf 89,98 USD ab.

Circle Internet Group
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Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 4,5 Prozent auf 89,98 USD. Die Abwärtsbewegung der Circle Internet Group-Aktie ging bis auf 89,90 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 92,18 USD. Zuletzt wurden via New York 629'128 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 77,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (49,90 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Circle Internet Group-Aktie 44,54 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Circle Internet Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 05.08.2026 lud Circle Internet Group zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Circle Internet Group mit einem Umsatz von insgesamt 701.32 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 63,09 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,04 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
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