Um 20:26 Uhr sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 49,29 USD zu. In der Spitze gewann die Circle Internet Group-Aktie bis auf 50,49 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 50,49 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'275'882 Circle Internet Group-Aktien.

Bei 140,00 USD erreichte der Titel am 13.05.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 184,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Circle Internet Group-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,11 USD. Dieser Wert wurde am 25.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Circle Internet Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 04.11.2026. Das EPS lag bei 0,84 USD. Im letzten Jahr hatte Circle Internet Group einen Gewinn von 0,00 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 864.89 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 94,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Circle Internet Group einen Umsatz von 445.76 Mio. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 03.03.2027 terminiert.

Experten taxieren den Circle Internet Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,24 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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