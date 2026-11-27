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27.11.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit positiven Vorzeichen
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 49,04 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 49,04 USD. In der Spitze legte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 50,49 USD zu. Bei 50,49 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 373'442 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 140,00 USD erreichte der Titel am 13.05.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 185,48 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.11.2026 bei 43,11 USD. Abschläge von 12,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Circle Internet Group seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 04.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 864.89 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 94,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445.76 Mio. USD in den Büchern standen.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.03.2027 veröffentlicht.
In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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