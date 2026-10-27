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27.10.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend fester
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,7 Prozent auf 81,24 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 81,24 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 81,28 USD. Bei 79,08 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Circle Internet Group-Aktien beläuft sich auf 689'990 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 147,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 81,50 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,90 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Circle Internet Group-Aktie 62,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Circle Internet Group-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 701.32 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 430.03 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.11.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 17.11.2027 dürfte Circle Internet Group die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,12 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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