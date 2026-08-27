Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagabend mit grünen Vorzeichen

Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere um 20:26 Uhr 4,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Circle Internet Group-Aktie sogar auf 96,23 USD. Bei 92,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Circle Internet Group-Aktien beläuft sich auf 1'469'818 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 159,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Circle Internet Group-Aktie 69,42 Prozent zulegen. Bei 49,90 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für Circle Internet Group-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 05.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63,09 Prozent auf 701.32 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.11.2027 dürfte Circle Internet Group die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,04 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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