Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt

Um 16:28 Uhr wies die Circle Internet Group-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 3,5 Prozent auf 93,09 USD nach oben. Die Circle Internet Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 95,02 USD. Bei 92,44 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 602'637 Aktien.

Bei 159,33 USD erreichte der Titel am 11.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 71,16 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,90 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,40 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Circle Internet Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 05.08.2026. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat Circle Internet Group mit einem Umsatz von insgesamt 701.32 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 63,09 Prozent gesteigert.

Circle Internet Group dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Circle Internet Group-Gewinn in Höhe von 1,04 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Circle-Aktie unter Druck? Open USD verschärft den Stablecoin-Wettbewerb

Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker

Stablecoins im Blick: Bernstein erwartet Boom bei KI-Zahlungen