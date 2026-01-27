Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
27.01.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Circle Internet Group
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 69,81 USD abwärts.
Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,5 Prozent auf 69,81 USD ab. Die Circle Internet Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,53 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,18 USD. Zuletzt wechselten 1'143'137 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.
Circle Internet Group liess sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Die Circle Internet Group-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.
Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group im Jahr 2025 -1,247 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
ARK übertrifft 2025 den Markt: Diese Top-Aktien setzt Cathie Wood für 2026 in den Fokus
CoreWeave, Circle, Figma & Co. nach Börsengang: Der Top-Performer unter den neuen Tech-Aktien 2025
Kraken-IPO rückt näher: Kryptobörse bereitet angeblich Börsengang vor