SMI 13'216 0.6%  SPI 18'296 0.6%  Dow 48'991 -0.9%  DAX 24'894 -0.2%  Euro 0.9180 -0.6%  EStoxx50 5'995 0.6%  Gold 5'090 1.6%  Bitcoin 67'611 -1.5%  Dollar 0.7666 -1.4%  Öl 67.4 2.5% 
Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079

27.01.2026 20:27:13

Circle Internet Group Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von Circle Internet Group

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 69,81 USD abwärts.

Circle Internet Group
54.77 CHF -0.86%
Kaufen Verkaufen

Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 1,5 Prozent auf 69,81 USD ab. Die Circle Internet Group-Aktie gab in der Spitze bis auf 67,53 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,18 USD. Zuletzt wechselten 1'143'137 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Circle Internet Group liess sich am 12.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Circle Internet Group-Bilanz für Q4 2025 wird am 25.02.2026 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 17.08.2027.

Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group im Jahr 2025 -1,247 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

