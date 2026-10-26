Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagabend weit abgeschlagen

Um 20:26 Uhr ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 7,0 Prozent auf 79,88 USD. Die Circle Internet Group-Aktie sank bis auf 78,81 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 82,52 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'308'584 Circle Internet Group-Aktien.

Am 28.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 147,44 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 84,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 60,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Circle Internet Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Im abgelaufenen Quartal hat Circle Internet Group 701.32 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2026 dürfte Circle Internet Group Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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