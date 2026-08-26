Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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26.08.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend in Rot
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Minus bei 89,76 USD.
Die Circle Internet Group-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 89,76 USD abwärts. In der Spitze fiel die Circle Internet Group-Aktie bis auf 87,09 USD. Bei 89,51 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 1'349'490 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (159,33 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,51 Prozent. Bei 49,90 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 44,41 Prozent würde die Circle Internet Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Circle Internet Group-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 701.32 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 430.03 Mio. USD umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 18.11.2026 terminiert. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte Circle Internet Group möglicherweise am 17.11.2027 präsentieren.
Experten taxieren den Circle Internet Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,05 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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