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Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079

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26.08.2026 16:29:00

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Circle Internet Group. Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Circle Internet Group
72.02 CHF -0.95%
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Um 16:28 Uhr wies die Circle Internet Group-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 92,21 USD nach oben. Die Circle Internet Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,92 USD an. Bei 89,51 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Circle Internet Group-Aktien beläuft sich auf 445'616 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (159,33 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. 72,79 Prozent Plus fehlen der Circle Internet Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 49,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 45,88 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Circle Internet Group 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 05.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,18 USD gegenüber 0,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 701.32 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 430.03 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 17.11.2027 dürfte Circle Internet Group die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Circle Internet Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,05 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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