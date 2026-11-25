Die Circle Internet Group-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 48,15 USD. Zwischenzeitlich stieg die Circle Internet Group-Aktie sogar auf 48,15 USD. Bei 45,88 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 1'194'475 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2026 bei 140,00 USD. 190,76 Prozent Plus fehlen der Circle Internet Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 25.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,11 USD ab. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 11,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für Circle Internet Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Circle Internet Group am 04.11.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,84 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Circle Internet Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 864.89 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 94,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 445.76 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den Circle Internet Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,26 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Neue Vorgaben der US-Bankenaufsicht OCC: Wie Stablecoins reguliert werden und was Krypto-Anleger wissen müssen

CLARITY Act gescheitert: Warum Bitwise-CIO Hougan weiter an Bitcoin glaubt

Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung