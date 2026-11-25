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25.11.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Mittwochnachmittag im Ausverkauf
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 7,1 Prozent auf 44,33 USD abwärts.
Die Circle Internet Group-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 7,1 Prozent auf 44,33 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 43,11 USD. Mit einem Wert von 45,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 537'077 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2026 auf bis zu 140,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 68,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 25.11.2026 Kursverluste bis auf 43,11 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 2,83 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Im Jahr 2025 erhielten Circle Internet Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 04.11.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Circle Internet Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 94,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 864.89 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 445.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Circle Internet Group-Gewinn in Höhe von 1,26 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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