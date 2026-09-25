Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.09.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Abend auf rotes Terrain
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,8 Prozent auf 88,49 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die Circle Internet Group-Aktie in der New York-Sitzung um 4,8 Prozent auf 88,49 USD ab. Im Tief verlor die Circle Internet Group-Aktie bis auf 87,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,85 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'028'257 Circle Internet Group-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 159,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 49,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2026). Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 43,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Circle Internet Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Circle Internet Group liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Circle Internet Group einen Gewinn von 0,00 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 701.32 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 430.03 Mio. USD umgesetzt.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 17.11.2027.
Experten taxieren den Circle Internet Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,07 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
Cathie Wood setzt auf Staking: Warum ARK bei diesem Kryptoinvestment nachlegt
Circle-Aktie unter Druck? Open USD verschärft den Stablecoin-Wettbewerb
Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Circle Internet Group
|
25.09.26
|Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Abend auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verbilligt sich am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: Circle Internet Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Circle Internet Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Circle Internet Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Circle Internet Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Circle Internet Group
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.