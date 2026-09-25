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Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079

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25.09.2026 20:27:13

Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Abend auf rotes Terrain

Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Abend auf rotes Terrain

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,8 Prozent auf 88,49 USD.

Circle Internet Group
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Um 20:26 Uhr rutschte die Circle Internet Group-Aktie in der New York-Sitzung um 4,8 Prozent auf 88,49 USD ab. Im Tief verlor die Circle Internet Group-Aktie bis auf 87,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 91,85 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'028'257 Circle Internet Group-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 159,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 80,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 49,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2026). Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 43,61 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Circle Internet Group-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Circle Internet Group liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Circle Internet Group einen Gewinn von 0,00 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig wurden 701.32 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 430.03 Mio. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.11.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 17.11.2027.

Experten taxieren den Circle Internet Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,07 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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