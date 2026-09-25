Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verbilligt sich am Freitagnachmittag

Die Circle Internet Group-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,6 Prozent auf 88,70 USD. In der Spitze büsste die Circle Internet Group-Aktie bis auf 88,15 USD ein. Mit einem Wert von 91,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 484'210 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 159,33 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,63 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,90 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 77,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Circle Internet Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 legte Circle Internet Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent auf 701.32 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 17.11.2027.

Experten taxieren den Circle Internet Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,07 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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