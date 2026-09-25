Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
25.09.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verbilligt sich am Freitagnachmittag
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 4,6 Prozent auf 88,70 USD ab.
Die Circle Internet Group-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 4,6 Prozent auf 88,70 USD. In der Spitze büsste die Circle Internet Group-Aktie bis auf 88,15 USD ein. Mit einem Wert von 91,85 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 484'210 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 159,33 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,63 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,90 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 77,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Circle Internet Group-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 05.08.2026 legte Circle Internet Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent auf 701.32 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 17.11.2027.
Experten taxieren den Circle Internet Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,07 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
Cathie Wood setzt auf Staking: Warum ARK bei diesem Kryptoinvestment nachlegt
Circle-Aktie unter Druck? Open USD verschärft den Stablecoin-Wettbewerb
Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Circle Internet Group
|
20:27
|Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Abend auf rotes Terrain (finanzen.ch)
|
16:29
|Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verbilligt sich am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Ausblick: Circle Internet Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Circle Internet Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.05.26
|Ausblick: Circle Internet Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
26.04.26
|Erste Schätzungen: Circle Internet Group präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Circle Internet Group
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit freundlichem Wochenausklang -- SMI beendet Handel fester -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt legten vor dem Wochenende zu. An der Wall Street geht es aufwärts. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.