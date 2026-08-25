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25.08.2026 20:27:13

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Dienstagabend auf Höhenflug

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Dienstagabend auf Höhenflug

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Circle Internet Group. Zuletzt sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 5,4 Prozent auf 92,43 USD zu.

Circle Internet Group
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Um 20:26 Uhr stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,4 Prozent auf 92,43 USD. Die Circle Internet Group-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,78 USD an. Bei 84,73 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'655'179 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 159,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Mit einem Zuwachs von mindestens 72,38 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 46,01 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Circle Internet Group veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Circle Internet Group im vergangenen Quartal 701.32 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Circle Internet Group 430.03 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Circle Internet Group Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2027 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,05 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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