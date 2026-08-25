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25.08.2026 16:29:00

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group präsentiert sich am Dienstagnachmittag stärker

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Circle Internet Group konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 88,49 USD.

Circle Internet Group
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Um 16:28 Uhr wies die Circle Internet Group-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 88,49 USD nach oben. Den Tageshöchststand markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 90,12 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 84,73 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 764'730 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 markierte das Papier bei 159,33 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Circle Internet Group-Aktie 80,05 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Circle Internet Group-Aktie 43,61 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Circle Internet Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 701.32 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 430.03 Mio. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 17.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,05 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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