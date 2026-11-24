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24.11.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Anleger schicken Circle Internet Group am Dienstagabend tief südwärts
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 6,7 Prozent auf 47,91 USD abwärts.
Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 6,7 Prozent auf 47,91 USD. Im Tief verlor die Circle Internet Group-Aktie bis auf 47,77 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 755'616 Circle Internet Group-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.05.2026 bei 140,00 USD. Gewinne von 192,21 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 47,33 USD. Abschläge von 1,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Circle Internet Group liess sich am 04.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 94,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 864.89 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 445.76 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Circle Internet Group am 03.03.2027 vorlegen.
Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,27 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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