Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 4,9 Prozent auf 48,82 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 48,70 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 50,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 220'279 Circle Internet Group-Aktien.

Am 13.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,00 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 186,77 Prozent. Am 21.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,33 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Circle Internet Group-Aktie 3,06 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 04.11.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,84 USD gegenüber 0,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 864.89 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 94,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 445.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Circle Internet Group veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,27 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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