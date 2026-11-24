|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
24.11.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group büsst am Nachmittag ein
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 4,9 Prozent auf 48,82 USD.
Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 4,9 Prozent auf 48,82 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 48,70 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 50,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 220'279 Circle Internet Group-Aktien.
Am 13.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,00 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 186,77 Prozent. Am 21.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 47,33 USD ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Circle Internet Group-Aktie 3,06 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 04.11.2026 vor. Das EPS belief sich auf 0,84 USD gegenüber 0,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 864.89 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 94,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 445.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Am 03.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Circle Internet Group veröffentlicht werden.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,27 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie
Neue Vorgaben der US-Bankenaufsicht OCC: Wie Stablecoins reguliert werden und was Krypto-Anleger wissen müssen
CLARITY Act gescheitert: Warum Bitwise-CIO Hougan weiter an Bitcoin glaubt
Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Circle Internet Group
|
16:29
|Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group büsst am Nachmittag ein (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group haussiert am Montagabend (finanzen.ch)
|
03.11.26
|Ausblick: Circle Internet Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.10.26
|Erste Schätzungen: Circle Internet Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Circle Internet Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: Circle Internet Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Circle Internet Group
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel kaum verändert. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.