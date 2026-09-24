Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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24.09.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend im Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Circle Internet Group. Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 92,28 USD.
Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere um 20:26 Uhr 0,6 Prozent. Kurzfristig markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 95,35 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 90,92 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Circle Internet Group-Aktien beläuft sich auf 962'502 Stück.
Bei 159,33 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Kursplus von 72,66 Prozent wieder erreichen. Am 06.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 49,90 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 45,93 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Circle Internet Group-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 701.32 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 430.03 Mio. USD ausgewiesen worden waren.
Am 18.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.11.2027.
Experten taxieren den Circle Internet Group-Gewinn für das Jahr 2026 auf 1,07 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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