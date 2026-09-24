Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag auf rotem Terrain

Das Papier von Circle Internet Group gab in der New York-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,1 Prozent auf 91,60 USD abwärts. Die Circle Internet Group-Aktie sank bis auf 90,33 USD. Mit einem Wert von 90,92 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Circle Internet Group-Aktien beläuft sich auf 428'799 Stück.

Bei einem Wert von 159,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 42,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 45,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Circle Internet Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 äusserte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 701.32 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 430.03 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je Circle Internet Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,07 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Circle-Aktie unter Druck? Open USD verschärft den Stablecoin-Wettbewerb

Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker

Stablecoins im Blick: Bernstein erwartet Boom bei KI-Zahlungen