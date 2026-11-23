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23.11.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group haussiert am Montagabend
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Circle Internet Group. Zuletzt wies die Circle Internet Group-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 7,9 Prozent auf 51,24 USD nach oben.
Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 7,9 Prozent auf 51,24 USD. Im Tageshoch stieg die Circle Internet Group-Aktie bis auf 54,90 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 54,32 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'124'026 Circle Internet Group-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 140,00 USD. Dieser Kurs wurde am 13.05.2026 erreicht. 173,22 Prozent Plus fehlen der Circle Internet Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 47,33 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Circle Internet Group seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 04.11.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,84 USD, nach 0,00 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 864.89 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 445.76 Mio. USD umgesetzt.
Circle Internet Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Circle Internet Group ein EPS in Höhe von 1,27 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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