Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 11,3 Prozent auf 52,88 USD. Zwischenzeitlich stieg die Circle Internet Group-Aktie sogar auf 54,90 USD. Bei 54,32 USD eröffnete der Anteilsschein. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 529'747 Circle Internet Group-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2026 auf bis zu 140,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 164,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Circle Internet Group-Aktie. Bei 47,33 USD erreichte der Anteilsschein am 20.11.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 10,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Circle Internet Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 04.11.2026 vor. Circle Internet Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,84 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,00 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 864.89 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 94,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 445.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 03.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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