Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verliert am Abend

Der Circle Internet Group-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 85,86 USD. Bei 85,40 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 86,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 610'969 Circle Internet Group-Aktien.

Am 28.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 147,44 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Kursplus von 71,72 Prozent wieder erreichen. Bei 49,90 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Verlust von 41,88 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 05.08.2026. Circle Internet Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,00 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63,09 Prozent auf 701.32 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Circle Internet Group wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 04.11.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 17.11.2027 dürfte Circle Internet Group die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,11 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

CLARITY Act gescheitert: Warum Bitwise-CIO Hougan weiter an Bitcoin glaubt

Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung

Cathie Wood setzt auf Staking: Warum ARK bei diesem Kryptoinvestment nachlegt