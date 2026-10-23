Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gewinnt am Nachmittag

Um 16:28 Uhr sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 86,95 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Circle Internet Group-Aktie sogar auf 88,32 USD. Bei 86,14 USD eröffnete der Anteilsschein. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 224'513 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 147,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 69,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Circle Internet Group-Aktie. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,90 USD ab. Derzeit notiert die Circle Internet Group-Aktie damit 74,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Circle Internet Group-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 05.08.2026 hat Circle Internet Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent auf 701.32 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Circle Internet Group-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,11 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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