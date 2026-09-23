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23.09.2026 20:27:13

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit roten Vorzeichen

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend mit roten Vorzeichen

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 93,04 USD.

Circle Internet Group
76.02 CHF -1.13%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 93,04 USD. Die grössten Abgaben verzeichnete die Circle Internet Group-Aktie bis auf 91,86 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 92,95 USD. Zuletzt wechselten 1'002'665 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 159,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.10.2025). Mit einem Zuwachs von 71,25 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Mit Abgaben von 46,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Circle Internet Group liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 701.32 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 430.03 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Circle Internet Group Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2027 erwartet.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Circle Internet Group ein EPS in Höhe von 1,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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