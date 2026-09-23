Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Die Circle Internet Group-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 2,2 Prozent auf 92,55 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 92,39 USD. Bei 92,95 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 495'530 Aktien.

Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Circle Internet Group-Aktie somit 41,91 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,90 USD ab. Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 85,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Circle Internet Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Circle Internet Group gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent auf 701.32 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Circle Internet Group-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Circle Internet Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,06 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

Circle-Aktie unter Druck? Open USD verschärft den Stablecoin-Wettbewerb

Altcoin-ETFs abgestossen: Goldman Sachs zieht bei XRP und Solana den Stecker

Stablecoins im Blick: Bernstein erwartet Boom bei KI-Zahlungen