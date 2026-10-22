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22.10.2026 20:27:13

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Donnerstagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 4,9 Prozent auf 85,35 USD.

Circle Internet Group
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Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 4,9 Prozent auf 85,35 USD ab. In der Spitze büsste die Circle Internet Group-Aktie bis auf 84,62 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 85,69 USD. Bisher wurden heute 835'280 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 28.10.2025 auf bis zu 147,44 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 72,75 Prozent Plus fehlen der Circle Internet Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 49,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Circle Internet Group-Aktie.

Zuletzt erhielten Circle Internet Group-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat Circle Internet Group in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 701.32 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 04.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Circle Internet Group veröffentlicht werden. Circle Internet Group dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,11 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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