Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tritt am Abend auf der Stelle

Die Circle Internet Group-Aktie bewegte sich um 20:26 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 94,53 USD. Die Circle Internet Group-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 97,50 USD. In der Spitze büsste die Circle Internet Group-Aktie bis auf 93,09 USD ein. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 96,68 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'001'754 Circle Internet Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 159,33 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 68,55 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,90 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2026 erreicht. Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 89,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Circle Internet Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 701.32 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Circle Internet Group wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Circle Internet Group-Anleger Experten zufolge am 17.11.2027 werfen.

In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,06 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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