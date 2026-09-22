Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 94,75 USD. Den Tageshöchststand markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 97,50 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,68 USD. Bisher wurden via New York 553'418 Circle Internet Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (159,33 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. Gewinne von 68,16 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,90 USD am 06.02.2026. Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 47,34 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Circle Internet Group 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Circle Internet Group liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,00 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 701.32 Mio. USD – ein Plus von 63,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Circle Internet Group 430.03 Mio. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 18.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 17.11.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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