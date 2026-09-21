Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend gefragt

Um 20:26 Uhr sprang die Circle Internet Group-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,3 Prozent auf 93,92 USD zu. In der Spitze legte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 99,97 USD zu. Bei 97,99 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1'490'510 Circle Internet Group-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 11.10.2025 auf bis zu 159,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 69,64 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Mit Abgaben von 46,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Circle Internet Group seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 05.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 63,09 Prozent auf 701.32 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 vorlegen. Experten kalkulieren am 17.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Circle Internet Group ein EPS in Höhe von 1,06 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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