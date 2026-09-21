Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Montagnachmittag in Grün

Um 16:28 Uhr stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 95,22 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 99,97 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,99 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 831'789 Circle Internet Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 159,33 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 67,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Circle Internet Group-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,90 USD am 06.02.2026. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Circle Internet Group-Aktie 90,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Circle Internet Group 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Circle Internet Group liess sich am 05.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat Circle Internet Group im vergangenen Quartal 701.32 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Circle Internet Group 430.03 Mio. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 18.11.2026 dürfte Circle Internet Group Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Circle Internet Group dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Gewinn von 1,06 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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