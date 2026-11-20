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20.11.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Freitagabend mit Kursabschlägen
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 4,7 Prozent auf 49,44 USD.
Die Circle Internet Group-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 4,7 Prozent auf 49,44 USD abwärts. Im Tief verlor die Circle Internet Group-Aktie bis auf 49,17 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,13 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 1'259'044 Circle Internet Group-Aktien.
Am 13.05.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 140,00 USD. Mit einem Zuwachs von 183,17 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.11.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,17 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 0,56 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Für Circle Internet Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 04.11.2026 lud Circle Internet Group zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,84 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Circle Internet Group 864.89 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 94,03 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 445.76 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Circle Internet Group wird am 03.03.2027 gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je Circle Internet Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,27 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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