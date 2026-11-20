Anleger zeigten sich um 16:28 Uhr bei der Circle Internet Group-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 51,90 USD. Bei 52,73 USD erreichte die Circle Internet Group-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der Circle Internet Group-Aktie ging bis auf 51,12 USD. Bei 51,13 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 412'681 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 140,00 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Circle Internet Group-Aktie somit 62,93 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 49,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 3,85 Prozent würde die Circle Internet Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 04.11.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,84 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 864.89 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 445.76 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Circle Internet Group am 03.03.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Circle Internet Group-Aktie in Höhe von 1,27 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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