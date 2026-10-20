Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verteuert sich am Dienstagabend kräftig

Um 20:26 Uhr ging es für das Circle Internet Group-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 5,4 Prozent auf 85,75 USD. In der Spitze legte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 86,63 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 80,04 USD. Zuletzt wechselten via New York 748'736 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 147,44 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 71,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 06.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 49,90 USD. Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 41,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Circle Internet Group 0,000 USD aus. Am 05.08.2026 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Circle Internet Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,00 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 701.32 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 430.03 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2026 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 17.11.2027.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Circle Internet Group-Gewinn in Höhe von 1,09 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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