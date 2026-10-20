Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Nachmittag fester

Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Circle Internet Group zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 4,2 Prozent auf 84,80 USD. Kurzfristig markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 85,14 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den New York-Handel startete das Papier bei 80,04 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Circle Internet Group-Aktien beläuft sich auf 239'896 Stück.

Am 28.10.2025 markierte das Papier bei 147,44 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 73,87 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 49,90 USD. Dieser Wert wurde am 06.02.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Circle Internet Group-Aktie derzeit noch 41,16 Prozent Luft nach unten.

Für Circle Internet Group-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 05.08.2026 äusserte sich Circle Internet Group zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 63,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 430.03 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 701.32 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2026 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,09 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Circle Internet Group-Aktie

CLARITY Act gescheitert: Warum Bitwise-CIO Hougan weiter an Bitcoin glaubt

Cathie Wood setzt weiter auf Solana: Der Blick ins ARK-Depot birgt eine Überraschung

Cathie Wood setzt auf Staking: Warum ARK bei diesem Kryptoinvestment nachlegt