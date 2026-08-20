Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Donnerstagabend mit Kursfeuerwerk

Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere um 20:26 Uhr 5,8 Prozent. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 85,25 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 82,63 USD. Bisher wurden heute 2'082'606 Circle Internet Group-Aktien gehandelt.

Bei 159,33 USD markierte der Titel am 11.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Kursplus von 91,64 Prozent wieder erreichen. Am 06.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 49,90 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Circle Internet Group veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie verdient. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 63,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 701.32 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 430.03 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Circle Internet Group wird am 18.11.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 17.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,05 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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