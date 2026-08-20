Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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20.08.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 4,3 Prozent auf 81,98 USD zu.
Das Papier von Circle Internet Group konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 4,3 Prozent auf 81,98 USD. Den Tageshöchststand markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 82,64 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,63 USD. Zuletzt wechselten 767'441 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.
Am 11.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 159,33 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Circle Internet Group-Aktie 94,35 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 06.02.2026 auf bis zu 49,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 39,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem Circle Internet Group seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 05.08.2026. Circle Internet Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,00 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite standen 701.32 Mio. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 430.03 Mio. USD umgesetzt.
Circle Internet Group dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 18.11.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 17.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,05 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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