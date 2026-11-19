Um 20:26 Uhr rutschte die Circle Internet Group-Aktie in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 53,10 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Circle Internet Group-Aktie ging bis auf 52,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 55,39 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 772'245 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (140,00 USD) erklomm das Papier am 13.05.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Circle Internet Group-Aktie somit 62,07 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,90 USD am 06.02.2026. Mit einem Kursverlust von 6,03 Prozent würde die Circle Internet Group-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Circle Internet Group veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,84 USD. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 94,03 Prozent auf 864.89 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 445.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Circle Internet Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Gewinn von 1,27 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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