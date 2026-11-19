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19.11.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group macht am Donnerstagnachmittag Boden gut
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktionäre schickten das Papier von Circle Internet Group nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 55,14 USD.
Im New York-Handel gewannen die Circle Internet Group-Papiere um 16:28 Uhr 3,4 Prozent. In der Spitze legte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 56,65 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 55,39 USD. Zuletzt wechselten via New York 280'243 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 13.05.2026 auf bis zu 140,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 153,90 Prozent könnte die Circle Internet Group-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Verlust von 9,50 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Circle Internet Group 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,84 USD gegenüber 0,00 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Circle Internet Group mit einem Umsatz von insgesamt 864.89 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 445.76 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 94,03 Prozent gesteigert.
Circle Internet Group dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 03.03.2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,27 USD je Circle Internet Group-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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