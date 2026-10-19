Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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19.10.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Abend Verlust reich
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Circle Internet Group-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 82,00 USD ab.
Die Circle Internet Group-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 82,00 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Circle Internet Group-Aktie bis auf 81,60 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,35 USD. Der Tagesumsatz der Circle Internet Group-Aktie belief sich zuletzt auf 457'862 Aktien.
Bei einem Wert von 147,44 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.10.2025). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 79,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Circle Internet Group-Aktie 39,15 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Circle Internet Group 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Circle Internet Group am 05.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet worden. Umsatzseitig wurden 701.32 Mio. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 430.03 Mio. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 04.11.2026 vorlegen. Circle Internet Group dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Circle Internet Group einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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