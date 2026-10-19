Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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19.10.2026 16:29:00
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group tendiert am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Circle Internet Group-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 82,11 USD.
Um 16:28 Uhr ging es für die Circle Internet Group-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 82,11 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Circle Internet Group-Aktie bisher bei 81,89 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Circle Internet Group-Aktien beläuft sich auf 185'990 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.10.2025 bei 147,44 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 79,56 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Mit Abgaben von 39,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Circle Internet Group-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 05.08.2026 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 701.32 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 04.11.2026 erwartet. Am 17.11.2027 wird Circle Internet Group schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
In der Circle Internet Group-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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