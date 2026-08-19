Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079
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19.08.2026 20:27:13
Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Mittwochabend im Bullenmodus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Circle Internet Group. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 9,0 Prozent auf 78,18 USD zu.
Um 20:26 Uhr ging es für das Circle Internet Group-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 9,0 Prozent auf 78,18 USD. Kurzfristig markierte die Circle Internet Group-Aktie bei 81,21 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 2'535'824 Circle Internet Group-Aktien.
Am 11.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 159,33 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 103,80 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 49,90 USD am 06.02.2026. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Circle Internet Group-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Das EPS lag bei 0,18 USD. Im letzten Jahr hatte Circle Internet Group einen Gewinn von 0,00 USD je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Circle Internet Group 701.32 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 430.03 Mio. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Circle Internet Group am 18.11.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 17.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group.
Den erwarteten Gewinn je Circle Internet Group-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,05 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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