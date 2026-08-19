Circle Internet Group Aktie News: Anleger decken sich am Nachmittag mit Circle Internet Group ein

Um 16:28 Uhr stieg die Circle Internet Group-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 5,7 Prozent auf 75,82 USD. Die Circle Internet Group-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,15 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,42 USD. Zuletzt wechselten 827'257 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 159,33 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Circle Internet Group-Aktie mit einem Kursplus von 110,14 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.02.2026 (49,90 USD). Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 34,19 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 05.08.2026. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Circle Internet Group 0,00 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 701.32 Mio. USD gegenüber 430.03 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen. Die Veröffentlichung der Circle Internet Group-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 17.11.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,05 USD je Aktie in den Circle Internet Group-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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