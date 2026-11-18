Die Circle Internet Group-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,4 Prozent im Minus bei 53,34 USD. In der Spitze büsste die Circle Internet Group-Aktie bis auf 52,78 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 55,10 USD. Von der Circle Internet Group-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 644'855 Stück gehandelt.

Am 13.05.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 140,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 162,49 Prozent Plus fehlen der Circle Internet Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 49,90 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 04.11.2026 hat Circle Internet Group die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,84 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,72 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 864.89 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 739.76 Mio. USD in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 03.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Circle Internet Group-Aktie in Höhe von 1,27 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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