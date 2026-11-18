Die Circle Internet Group-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 54,34 USD nach. Das bisherige Tagestief markierte Circle Internet Group-Aktie bei 53,62 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 55,10 USD. Zuletzt wurden via New York 296'819 Circle Internet Group-Aktien umgesetzt.

Am 13.05.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 140,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Circle Internet Group-Aktie ist somit 157,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 49,90 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.02.2026). Der derzeitige Kurs der Circle Internet Group-Aktie liegt somit 8,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Circle Internet Group-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Circle Internet Group am 04.11.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,84 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,72 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Circle Internet Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 16,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 864.89 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 739.76 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.03.2027 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 1,27 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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