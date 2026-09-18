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Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079

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18.09.2026 20:27:13

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Freitagabend im Bullenmodus

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group am Freitagabend im Bullenmodus

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 7,1 Prozent auf 91,14 USD zu.

Circle Internet Group
75.14 CHF 9.86%
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 7,1 Prozent auf 91,14 USD zu. Der Kurs der Circle Internet Group-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 92,55 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 87,51 USD. Bisher wurden via New York 1'469'140 Circle Internet Group-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 159,33 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Circle Internet Group-Aktie 74,83 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.02.2026 bei 49,90 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Circle Internet Group-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Circle Internet Group-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 USD, nach 0,00 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite hat Circle Internet Group im vergangenen Quartal 701.32 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Circle Internet Group 430.03 Mio. USD umsetzen können.

Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Circle Internet Group veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Circle Internet Group rechnen Experten am 17.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,06 USD je Circle Internet Group-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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