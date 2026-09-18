Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verteuert sich am Nachmittag kräftig

Das Papier von Circle Internet Group konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 6,6 Prozent auf 90,69 USD. Bei 91,10 USD markierte die Circle Internet Group-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 87,51 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 625'272 Circle Internet Group-Aktien den Besitzer.

Am 11.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 159,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Circle Internet Group-Aktie somit 43,08 Prozent niedriger. Am 06.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 49,90 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 44,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Circle Internet Group-Aktie. Circle Internet Group gewährte am 05.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,00 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 63,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 701.32 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Circle Internet Group wird am 18.11.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 17.11.2027 dürfte Circle Internet Group die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Circle Internet Group-Gewinn in Höhe von 1,06 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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