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Circle Internet Group Aktie 143820702 / US1725731079

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18.08.2026 20:27:13

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verbilligt sich am Abend

Circle Internet Group Aktie News: Circle Internet Group verbilligt sich am Abend

Die Aktie von Circle Internet Group gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 4,0 Prozent auf 71,59 USD.

Circle Internet Group
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Die Circle Internet Group-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 4,0 Prozent auf 71,59 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Circle Internet Group-Aktie bei 71,43 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 716'329 Circle Internet Group-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 159,33 USD. Mit einem Zuwachs von 122,56 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 49,90 USD erreichte der Anteilsschein am 06.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 30,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Circle Internet Group am 05.08.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent auf 701.32 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 18.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Circle Internet Group veröffentlicht werden. Circle Internet Group dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Circle Internet Group-Aktie in Höhe von 1,05 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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