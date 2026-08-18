Circle Internet Group Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Circle Internet Group

Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 3,3 Prozent auf 72,13 USD. Die Abwärtsbewegung der Circle Internet Group-Aktie ging bis auf 71,43 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 72,90 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 237'998 Circle Internet Group-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (159,33 USD) erklomm das Papier am 11.10.2025. 120,89 Prozent Plus fehlen der Circle Internet Group-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 49,90 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,82 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Circle Internet Group-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Circle Internet Group veröffentlichte am 05.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,00 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Circle Internet Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 63,09 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 701.32 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 430.03 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2026 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2027 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Circle Internet Group im Jahr 2026 1,05 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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